Kurioser Treffer erlöst Napoli

Achtelfinalzeit in der Coppa Italia, dem italienischen Pokalbewerb. Nachdem die Partie SSC Napoli gegen Atalanta Bergamo über lange Strecken ausgeglichen verlief, sorgte ein kurioses Tor in der 72. Minute für die Vorentscheidung. In der ersten Halbzeit war Begamo durch Giuseppe De Luca (14. Minute) in Führung gegangen, eine wunderschöne Direktabnahme von José Callejón sorgte nur eine Minute später für den 1:1-Ausgleich. Danach war das Spiel komplett ausgeglichen und beide Teams fanden gute Chancen vor.

Dann die 72. Minute. Cristiano Del Grosso flankte auf Gonzalo Higuain, der allerdings weit im (passiven) Abseits stand. Bergamos Verteidiger Yepes machte hob die Hand und wandte sich dem Linienrichter zu, anstatt den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern. Das Unglückliche an der Situation: der Ball kam nie bei Higuain an, da er von Yepes Rücken genau vor die Füße von Lorenzo Insigne prallte, der nicht im Abseits stand und das Leder ohne Mühe im Tor versenken konnte. Zum VIDEO.

Die Atalanta-Spieler waren aufgebracht und konnten nicht fassen, dass der Schiedsrichter den Treffer als regulär ansah und auf die Mittelauflage zeigte. Vor allem bei Yepes war der Ärger und die Wut so riesengroß, dass der Verteidiger wegen anhaltender Beschwerden vom Platz gestellt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste aus Bergamo das Spiel offen gestalten können, ab dem 2:1 war das Spiel entschieden.

Ebenfalls im Viertelfinale steht der AC Milan. Die Mailänder besiegten Spezia Calcio zu Hause mit 3:1(2:0).