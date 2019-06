Kurioser Rollentausch: Von der WM-Spielerin zur -Schiedsrichterin

Anastasia Pustovoitova ist eine von 27 Schiedsrichterinnen und 48 Assistentinnen aus 42 Ländern dieser Welt, die für die Frauen-WM nominiert worden sind. Aber sie ist aufgrund ihrer Vorgeschichte einzigartig. Die 38-jährige Russin spielte selbst professionell Fußball, sie war einst Verteidigerin und nahm 2003 sogar an der WM teil. Nun ist sie wieder dabei, nach einem einzigartigen Rollentausch in der Geschichte des Fußballs – egal ob bei Männern oder Frauen. Erstmals tritt eine ehemalige WM-Fußballerin als WM-Schiedsrichterin auf.

Als Spielerin sammelte sie viel Erfahrung auf internationalem Niveau. Mit TNK Rjasan kickte sie mit dem ersten russischen Team in der Frauen-Champions-League (2001/2002). Mit dem Nationalteam sogar bei der WM-Endrunde 2003. Und was hat sie aus ihrer aktiven Karriere mitgenommen für die neue Rolle? „Du kannst das Spiel lesen und oft antizipieren, was als Nächstes kommen wird.“ Und warum wurde sie überhaupt Referee? „Ich kann nicht ohne Fußball leben. Als sich die Karriere dem Ende zuneigte, dachte ich mir, dass ich es als Schiedsrichterin probiere.“