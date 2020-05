Kuriose Aktion in Dänemark: Die Fans sind virtuell im Stadion

Wie fast überall auf der Welt, werden auch in der dänischen Fußballliga die Zuschauer bei der Wiederaufnahme der Spiele ausgeschlossen bleiben. So auch bei Aarhus AGF, wenn es im ersten Spiel nach der Corona-Pause am 28. Mai gegen Randers FC geht.

Und dennoch können die Fans bei dieser Partie dabei sein, virtuell auf den Tribünen. Mit einem gratis Matchticket schalten sich die Zuschauer per Videoübertragung zu. Jene, die auf der selben virtuellen Tribüne stehen, können sich auch miteinander unterhalten. Für die Spieler sollen einige der Fans auf einer großen Leinwand zu sehen sein.