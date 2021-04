Kurios: Schiedsrichter pfiff Spiel zu früh ab, VAR korrigierte

Das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter pfeift - so eine alte Fußballer-Weisheit. In der ersten spanischen Liga hat nun aber bei der Partie zwischen dem FC Sevilla und dem FC Granada der Unparteiische Ricardo De Burgos Bengoetxea gleich zweimal abgepfiffen und damit am Sonntag für kuriose Szenen gesorgt.

Beim Stand von 2:1 für Sevilla hatte der Referee eine vierminütige Nachspielzeit signalisiert, dann aber schon nach drei Minuten abgepfiffen. Die Gäste aus Granada protestierten, der Videobeweis wurde konsultiert und ergab, dass noch eine Minute gespielt werden musste. Also holte De Burgos Bengoetxea die Spieler auf den Platz zurück, die bereits in die Kabinen entschwunden waren und sich teilweise schon ihre Schuhe und Trikots ausgezogen hatten. Die Minute wurde angehängt - am Ergebnis änderte sich nichts mehr.