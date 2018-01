Kurios: Marc Janko bei Sparta Prag aussortiert

Schlechter Start ins neue Jahr für Marc Janko: Wie der KURIER exklusiv vom früheren Teamstürmer erfuhr, wurden er und zwei weitere Mitspieler vom tschechischen Tabellenfünften beim Trainingsstart in Prag aussortiert.

Am Donnerstagvormittag habe Janko in der Kabine erfahren, dass er und die beiden Mitspieler nicht wegen der Leistung, sondern aus finanziellen Gründen aussortiert werden müssten und sich noch in dieser Transferperiode um einen Wechsel bemühen sollen. Auch bei den beiden anderen Spielern handelt es sich um Legionäre, es sind Jonathan Biabiany und Georges Mandjeck.

Winter pre-season has started today with a number of changes made in the first team's squad.



