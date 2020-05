KURIER-Noten für die Teamspieler

APA/HERBERT NEUBAUERAPA9098950 - 15082012 - WIEN - ÖSTERREICH: Freundschaftliches Fußball-L#22rspiel zwischen Österreich uich und Türkei am Mittwoch, 15. Augu12, in Wien. Im Bild: Emanuel Pogatetz (r./AUT) AUT) gegen Burak Yilmaz (TUR). APA-FOTO: HER