KURIER-Noten: Ein gutes Kollektiv, sehr gute Individualisten

Viel besser hätte der Auftakt in das Länderspiel-Triple für Österreich nicht laufen können. Die ÖFB-Auswahl schlug Russland im ersten der drei vielbeachteten Testspiele mit 1:0 und überzeugte am Tivoli durch ihr starkes Kollektiv. Aus diesem stach aber einer hervor, den man gar nicht in der Startelf erwartet hatte.