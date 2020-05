Kulovits: Unterschätztes Urgestein

Ich bin hungrig nach Titeln. Es gibt nichts Schöneres, als mit Rapid Meister zu werden. Das ist mir zwei Mal gelungen.

In den beiden Meisterjahren hatten Sie Ihre meisten Saisoneinsätze.

Statistiken sind eine eigene Geschichte. Aber ein bisschen Wahrheit steckt doch hinter den Zahlen.

28 und 23 Einsätze hatten Sie damals. Sonst kamen Sie nie über 20 pro Saison. Genießen Sie nicht genug Wertschätzung im Klub?

2002 hat mir Andi Herzog den Spitznamen „Kampfgelse“ gegeben. So was kommt bei den Fans gut an, vielleicht aber haben mich manche Trainer nur aufs Kämpfen reduziert. Trotzdem habe ich in den zehn Jahren vier Trainer überdauert.

Und trotzdem sind Sie über längere Zeit gesehen kein Stammspieler in der Startelf.

Wenn es gegen leichte Gegner ging, haben die Trainer halt auf offensivere Typen gesetzt. In engen Partien habe meistens ich gespielt. Ich habe auch fünf Länderspiele absolviert, wurde unter drei Teamchefs einberufen. Eine Eintagsfliege sieht anders aus.

Haben Sie sich zu viel gefallen lassen?

Ab und zu ist Unerklärliches passiert. Wir haben 7:0 in Salzburg gewonnen, im nächsten Spiel war ich raus aus der Startelf. Vielleicht habe ich mich manchmal zu wenig auf die Beine gestellt. Es gibt ja auch Trainer, die den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Ich habe lange zurückgesteckt, was mir auch auf den Kopf gefallen ist.

Gab es die eine oder andere Verletzung, die Sie aus der Bahn geworfen hat?

Die eine oder andere Verletzung? Ich war an der Patellarsehne verletzt, hatte drei Bänderrisse, habe mir das Kreuzband gerissen. Und gebrochen habe ich mir das Schienbein, die Mittelhand, die Kniescheibe. Die Rippen- und Nasenbeinbrüche waren halb so schlimm.

Was hat besonders wehgetan?

2005 habe ich mein erstes Länderspiel gemacht, wir sind Meister geworden. Ich habe mir im letzten Spiel Kreuzband und Kniescheibe bedient. Das war ein Tiefschlag, weil ich nicht in der Champions League spielen konnte. Aber Verletzungen haben mich geprägt. Seither kann ich es noch besser schätzen, was es bedeutet gesund zu sein und auch zu bleiben.

Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Ich könnte mir vorstellen, bei Rapid in Pension zu gehen. Mein Vertrag läuft aber im Sommer aus, und ich will bald Klarheit, ob verlängert wird. Das wäre mir gegenüber fair, damit ich mich rechtzeitig umschauen kann.

Wenn nicht Rapid, was dann?

Meine Tochter ist drei Jahre alt, meine Frau und ich sind flexibel. Das wäre eine gute Möglichkeit eine andere Kultur kennenzulernen, eine andere Mentalität.