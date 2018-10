Kühbauer vor Rapid-Debüt: "Der Müll muss in die Tonne"

Warum tut er sich das eigentlich an? Didi Kühbauer könnte als Very Important Person (also echter VIP) mitfliegen, Gespräche führen, Notizen machen, und dann, nach dem Spiel in Glasgow gegen die Rangers, erklären, was Sache ist. Bei einem Start zu Hause gegen Mattersburg am Sonntag wäre das Risiko einer Niederlage doch etwas geringer als beim Debüt ohne Anlaufzeit gegen Schottlands Rekordmeister, ab 21 Uhr ( Puls4, DAZN live) vor 50.000 Rangers-Fans im legendären Ibrox Stadium.

Aber Kühbauer denkt nicht in solchen Kategorien. Als Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel Samstagabend bei einigen Trainerkandidaten schriftlich anfragte, ob sie bereit wären für einen Kaltstart, war der damalige SKN-Trainer sofort Feuer und Flamme.

Für den 47-Jährigen gibt es keine Zeit zu verlieren. „Der Müll, der zuletzt da war, muss in die Tonne! Und das möglichst schnell“, sagt der neue Chefcoach und meint damit die viele negative Energie, die Anfeindungen, die Enttäuschungen und auch sportlichen Rückschläge der letzten Wochen.