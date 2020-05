WAC-Coach Kühbauer hofft auf weitere Premiere

Ein Sieg heute wäre für Kühbauer auch eine Premiere: Der WAC hat gegen die Salzburger noch nie daheim gewonnen. Mehr noch, in der vergangenen Saison wurde nicht einmal ein Heimpunkt geholt. "Mit der Vergangenheit beschäftige ich mich nicht. Was zählt, ist die Gegenwart."

Michael Baur sieht in der Vergangenheit ebenfalls keinen Vorteil. Wohl aber orientiert er sich am 1:0, das Wr. Neustadt in dieser Saison in Wolfsberg geschafft hat. "Warum sollte uns nicht auch so ein Husarenstück gelingen?" Dafür hat er ein einfaches Konzept: "Defensiv wenig Fehler machen, in der Offensive die Möglichkeit nutzen." Aber Grödig ist seit 26. April 2014 ohne Auswärtssieg, seit sechs Spielen sieglos und seit drei Spielen ohne Torerfolg.