Kühbauer: "Einige müssen Farbe bekennen“

So grantig hat man Didi Kühbauer schon lange nicht mehr gesehen. Emotional ist er oft, aber das Spiel seiner Mannschaft stimmt den Admira-Trainer derzeit mehr nachdenklich als aufgeregt: Sieben Spiele haben die Südstädter in Folge nicht mehr gewonnen, in den letzten Wochen reihte sich Patzer an Aussetzer. Kühbauer: "Wir machen Woche für Woche diese Fehler, zeigen Konzentrationsschwächen. Und das wird bitter bestraft."

Meist aber hat sich die Admira dennoch einige Chancen herausgearbeitet und die dann nicht verwertet. In Mattersburg jedoch gab es in 90 Minuten nur einen Schuss aufs Tor – um diesen als gefährlich zu bezeichnen, braucht es guten Willen. Genau diese Spielweise machte Kühbauer so grantig: "Ich hab’ niemandem gesagt, dass er nicht nach vorne spielen soll", erklärt der Trainer der Mannschaft, die sich punkto geschossener Tore an der oberen Tabellenhälfte orientiert.