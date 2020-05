Admira wurde zu Recht dreifach bestraft

Es war die entscheidende Szene des Nachzüglerduells zwischen Mattersburg und Admira, das die Burgenländer schließlich 3:0 gewinnen konnten. Kurz vor der Pause ging Mattersburg mit 1:0 in Führung - durch einen von Naumoski sicher verwandelten Elfmeter. Dieses Mal war allerdings nicht wie vor einer Woche beim irregulären Elfmeternachschuss-Tor des Austrianers Gorgon gegen Mattersburg die Ausführung des Elfmeters, sondern die Vorgeschichte, die zum Elfmeter führte, regeltechnisch interessant.

Was war geschehen? Admira-Routinier Gernot Plassnegger machte einen völlig überflüssigen Rückpass. Dieser war noch dazu so schwach ausgefallen, dass ihn Mattersburg-Stürmer Patrick Bürger vor Admira-Keeper Patrick Tischler erreichen konnte, auch weil dieser beim Herauslaufen ausgerutscht war. Tischler eilte Bürger nach und zog ihm im Strafraum mit den Händen die Beine weg, bevor der Mattersburger ins Tor schießen konnte. Schiedsrichter Rene Eisner entschied nicht nur auf Foulspiel im Strafraum und auf Elfmeter, sondern zeigte dem Admira-Keeper dazu auch noch die Rote Karte.

Eisner wandte dabei die Regel 12 des FIFA-Regelbuchs an, nämlich genauer gesagt folgende Passage: Ein Spieler wird des Feldes verwiesen, wenn er unter anderen folgendes Vergehen begeht: Vereiteln einer offensichtlichen Torchance für einen auf sein Tor zulaufenden Gegenspieler durch ein Vergehen, das mit Freistoß oder Strafstoß zu ahnden ist.

Bei der Bewertung der Szene ist übrigens entgegen der weit verbreiteten Meinung nicht einzig und alleine ausschlaggebend, ob der foulende Spieler der „letzte Mann“, also der der eigenen Torlinie am nächsten stehende Feldspieler, oder der Torwart ist, sondern der Schiedsrichter muss die Distanz zwischen Vergehen und Tor, die Wahrscheinlichkeit, dass das angreifende Team in Ballbesitz bleibt oder kommt, die Richtung des Spiels sowie die Position und Anzahl verteidigender Spieler beachten.

Nimmt man alle diese Bewertungskriterien als Maßstab, dann war es eine doch heikle Entscheidung, die Schiedsrichter Eisner getroffen hat. Klar und unstrittig war der Elfmeter. Aber war nach den Vorgaben des Regelwerkes auch der Ausschluss berechtigt? Wohl eher Ja.