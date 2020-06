Kuba: Held mit dunkler Geschichte

Jakub Blaszczykowski sollte seine Karriere in Deutschland machen. Dort verpassten sie ihm gleich einmal einen neuen Namen. Weil der Name Blaszczykowski nur so schwer über die Lippen kommt, wurde aus ihm in Dortmund kurzerhand Kuba. Mittlerweile hat Blaszczykowski, auch Kuba auf seinem Trikot stehen.

Blaszczykowski könnte bei der Heim-EM eine sensationelle Saison krönen. Mit Dortmund gewann der 26-Jährige heuer bereits das Double, bei einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien winkt der Einzug ins Viertelfinale. "Zum Glück haben wir alles in der eigenen Hand", sagt Blaszczykowski, "das Viertelfinale ist unser Ziel."