Kroatiens Teamchef Dalic zeigte "Riesenrespekt" vor ÖFB-Team

Kroatiens Fußball-Teamchef Zlatko Dalic hat vor dem Nations-League-Spiel am Sonntag (20.45 Uhr/live ORF 1) im Happel-Stadion vor den Qualitäten der österreichischen Auswahl gewarnt. "Ich habe Riesenrespekt vor ihnen. Sie haben in Osijek gezeigt, dass sie gut spielen können, deshalb müssen wir hellwach sein, eine gute Leistung abliefern und alles geben", erklärte der 55-Jährige am Samstag auf der Abschluss-Pressekonferenz in Wien.

Es gelte, die richtigen Lehren aus dem 0:3 gegen das ÖFB-Team zu ziehen, forderte Dalic. "Wir wollen einiges gutmachen. Im ersten Spiel haben wir Tore aus Kontern und Halb-Kontern bekommen. Jetzt müssen wir kompakter und aggressiver sein und auch auf Ballbesitz spielen."