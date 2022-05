Kroate Perisic wechselte von Inter Mailand zu Tottenham

Ivan Perisic ist vom italienischen Vizemeister Inter Mailand zum englischen Premier-League-Klub Tottenham gewechselt. Der 33-Jährige unterzeichnete nach den am Montag durchgeführten medizinischen Tests am Dienstag einen Zweijahresvertrag beim Tabellenvierten der abgelaufenen Saison. Der Offensivspieler konnte nach Auslaufen seines Kontraktes bei den Mailändern ablösefrei wechseln und ist der erste große Sommer-Transfer des Champions-League-Teilnehmers aus Nordlondon.

Perisic laboriert derzeit an einer Wadenverletzung, die ihn noch rund einen Monat außer Gefecht setzt und verpasst deshalb u.a. auch das Nations-League-Duell von Kroatien mit Österreich am Freitag in Osijek.