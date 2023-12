"Es war schrecklich": Kritik an Erling Haaland vor Finale

"Es war SCHRECKLICH. Henrico ist entsetzt", schrieb Giovanna Costi auf Instagram. Der Grund fĂŒr die Empörung des ehemaligen brasilianischen Nationalspielers Ganso: Es war der Abend vor dem Finale zwischen Manchester City und dem brasilianischen Traditionsverein Fluminense, bei dem ihr Mann Ganso spielt. Costi und ihre Kinder hatten Haaland in einem Einkaufszentrum in Jeddah erspĂ€ht. Doch der Norweger ignorierte deren WĂŒnsche nach einem Selfie. "Er tat so, als ob sie nicht existierten."