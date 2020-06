Eine Woche zum Vergessen für Rapid

So schnell kann’s gehen im Fußball. Vor der Länderspielpause dachten die Rapidler noch daran, die Austria mit einem Derbysieg um neun Punkte zu distanzieren und damit in der Tabelle wohl endgültig abzuhängen. Seit Samstagabend liegen die Veilchen nur noch um ein einziges Tor hinter den kriselnden Grünen.

Die Austria konnte beim 4:0 gegen die Admira zwar lediglich in Überzahl nach dem 1:0 überzeugen, ist emotional aber wieder obenauf.

Die Hütteldorfer haben hingegen an Katastrophen-Wochen zu knabbern. Zuerst das 2:3 gegen den Erzrivalen. Die Derby-Erfolge der vergangenen Saison hatten Trainer Zoran Barisic noch einen Fan-Bonus während früherer Krisen verschafft. Dann die Veröffentlichung des Geschäftsberichts, der zwar einen bescheidenen Gewinn von 180.000 Euro verkündete, für 2015 aber tiefrote Zahlen erwarten lässt. Ein herber Rückschlag in Bezug auf die von der neuen Klubführung erwartete Konsolidierung des Vereins. Und zuletzt als Höhe- oder besser Tiefpunkt der konfuse Auftritt beim 1:3 in Grödig.