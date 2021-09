Krise von Rapid: Zwischen Dankbarkeit und Entscheidungsspiel

Einzug in die Europa League, Aufstieg (mit Bauchweh) ins Cup-Achtelfinale, aber ein Rückfall in der Bundesliga nach der Länderspielpause mit drei Niederlagen in Folge – klingt nach Didi Kühbauer, beschreibt aber die letzten Wochen von Goran Djuricin als Trainer bei Rapid.

Morgen jährt sich der Rauswurf von Djuricin zum dritten Mal: Das 0:2 in Hütteldorf am 29. September 2018 gegen Kühbauers St. Pöltner war zu viel. Eben jener Didi Kühbauer übernahm zwei Tage später seinen Traumjob – und kämpft drei Jahre danach mit einer verblüffend ähnlichen und desaströsen Liga-Bilanz: Weder 2018 unter Djuricin, noch im Katastrophenherbst 2006 (letzter Platz zur Saisonhälfte) hatten die Grünen nach neun Runden nur acht Pünktchen gesammelt.