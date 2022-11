Duell mit Mourinho: Salzburg in der Europa League gegen AS Roma

Serienmeister Red Bull Salzburg bekommt es in der Zwischenrunde der Europa League mit AS Roma von Trainer Jose Mourinho zu tun. Das hat die Auslosung am Montag in der UEFA-Zentrale in Nyon ergeben. Als Gruppendritter hatten die "Bullen" in der Champions League den Umstieg in den zweitgrößten Europacup-Bewerb geschafft, die Roma hatte die EL-Gruppenphase auf Rang zwei beendet. In der Vorsaison hatte der Klub die erstmals ausgespielte Conference League gewonnen.