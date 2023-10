Kontakt zu Terror-Organisation? Ex-Real-Star Benzema geht in Offensive

Der Ultrarechte Eric Zemmour ging noch einen Schritt weiter: "Benzema ist ein Muslim, der an das Recht der Sharia glaubt und zum Dschihad aufruft." Er machte Benzema gar indirekt verantwortlich für den Tod des Lehrers Dominique Bernard, der vergangene Woche einer Terrorattacke eines jungen Mannes in einer Schule in Nordfrankreich zum Opfer fiel.

Benzema droht Minister mit Anzeige

Dass am Montag auch der französische Innenminister Gerald Darmanin die Gaza-Solidaritätsbekundung Benzemas nicht nur kritisiert hat, sondern dem Fußballstar, der mittlerweile in Saudi-Arabien spielt, auch mit der in Frankreich als Terrororganisation eingestuften Muslimbruderschaft in Verbindung brachte, will Benzema nicht auf sich sitzen lassen. Seine Anwälte behalten sich vor, rechtlich gegen die Aussagen des Ministers im TV-Sender CNews vorzugehen.

Benzemas Anwalt Hugues Vigier sagte gegenüber RMC Sport: "Darmanin gibt falsche Informationen weiter, und das tut man nicht leichtfertig“, sagte Vigier. „Wenn Sie Innenminister sind, haben Sie nicht das Recht, Ihr Wort ist bindend."