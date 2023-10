Liverpool-Star Salah fordert humanitäre Hilfe für Gaza

Fußball-Star Mohammed Salah hat mit einer Botschaft zu humanitärer Hilfe im Gazastreifen aufgerufen. „Jedes Leben ist heilig und muss geschützt werden. Die Massaker müssen aufhören. Familien werden auseinandergerissen. Was jetzt klar ist, ist, dass humanitäre Hilfe in Gaza unverzüglich erlaubt werden muss. Die Menschen dort sind in furchtbarem Zustand“, sagte der Spieler von Liverpool und Teamspieler Ägyptens in einem Video seines Instagram-Accounts am Mittwoch.