Kompanys Goldtor für ManCity: "Vinny, warum machst du das?"

Kompany selbst geht offenbar davon aus, dass seine Zeit bei City zu Ende geht. Unmittelbar nach dem letzten Heimspiel des Meisters in dieser Saison drehte er gemeinsam mit seinen Kindern eine Ehrenrunde im Stadion und hatte dabei Tränen in den Augen. "Ich spiele jedes Match, als ob es mein letztes wäre", sagte der Verteidiger. Ein Karriereende nach dieser Spielzeit schloss Kompany aber dezidiert aus.

Durch das Tor des Innenverteidigers hat ManCity in Brighton alle Trümpfe in der Hand, das spektakulärste englische Meisterrennen seit vielen Jahren für sich zu entscheiden. Liverpool hingegen droht das Schicksal, weiter auf den ersten Liga-Titel seit 1990 warten zu müssen, selbst wenn das abschließende Heimspiel gegen Wolverhampton gewonnen werden sollte. In diesem Fall würden den "Reds" 97 Punkte aus 38 Runden nicht reichen. In der gesamten Premier-League-Geschichte hatte nur einmal eine Mannschaft mehr Zähler auf dem Konto: ManCity brachte es im Vorjahr auf 100 Zähler.