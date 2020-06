Koller: "Pott an Spielern wurde größer"

"Ich bin froh darüber, dass sich meine ersten Eindrücke auch hier im Trainingslager wieder bestätigt haben. Die Erkenntnisse sind größer geworden, weil ich mit den Spielern direkt arbeiten kann. Dann versteht man sie auch besser", erklärt Koller und bremst gleichzeitig die Euphorie: "Für ein konkretes Urteil ist es vielleicht noch zu früh."



Das jüngste Beispiel an bedenkenloser Team-Integration hat Austrias Linksverteidiger Markus Suttner abgegeben. Zwei Spiele, zwei Siege, in solider Art und Weise hat er Schalke-Legionär Christian Fuchs ersetzt. " Marcel Koller macht es einem auch leicht. Er sagt genau, was er von einem verlangt. Das hat System. Ich habe gezeigt, dass ich auf dieser Position gut spielen kann."



Den Teamchef plagt somit die Qual der Personalwahl, ein Problem de luxe für einen Auswahltrainer. Bei der Erstellung der Startelf könnte er auf manchen Positionen die Würfel zu Hilfe nehmen. Dragovic und Pogatetz oder doch Prödl mit Scharner oder Schiemer in der Innenverteidigung? Einerlei, lediglich Nuancen machen den Unterschied. "Da geht es nur um kleine Elemente, die man auch auf den Gegner abstimmen muss."



Was ist in diesem oder jenem Spiel vonnöten, wer ist besser in Form, wer hat beim Training einen guten Eindruck hinterlassen?



Ähnliches gilt für das Mittelfeld, das Angebot kann sich mit Baumgartlinger, Alaba, Ivanschitz, Junuzovic, Arnautovic, Kavlak oder Leitgeb und Jantscher sehen lassen. Lediglich im Angriff fehlen noch die Alternativen zu Kapitän Marc Janko. Daher stehen in Seefeld Bürger, Burgstaller und Sabitzer auf dem Prüfstand.