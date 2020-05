Koller: "Müssen den Kampf annehmen"

Marcel Koller

erklärte vor der Partie am Dienstag: „Das wird ein anderes Spiel, wir werden mehr Ballbesitz haben.“ Aber auch die Iren werden anders auftreten.: „Es wird wieder viele zweite Bälle zu erobern geben. Wir brauchen eine hohe Laufbereitschaft und müssen den Kampf annehmen.“ Von der Kampfkraft der Kicker von der Insel können die Österreicher vom Hinspiel inein Lied singen.hatte damals nach einer überharten Attacke ausgetauscht werden müssen. Der Bremen-Legionär fehlte in München und wird wohl länger ausfallen. „Knöcherne Stressreaktion im rechten Sprunggelenk“, lautet die Bezeichnung seiner Verletzung, weswegen er das Teamcamp schon verlassen hat.

Der Teamchef: „Mit seiner Laufbereitschaft, seiner Technik und seiner Präsenz ist er schwer zu ersetzen.“ Zumal man bei allem Kampf das Fußballspielen nicht vergessen wolle.

In Dublin hatte das Spiel der Österreicher nach seinem Ausfall einen Knick erlitten. In Deutschland war es die blutende Nase von Veli Kavlak, die die Mannschaft – nach Ansicht von Koller – aus dem Tritt gebracht hat. Der Mittelfeldspieler erlitt nach einem Ellbogenschlag von Kroos einen Nasenbeinbruch. Der Legionär von Besiktas Istanbul flog daher nicht mit seinen Kollegen zurück nach Wien, sondern nahm den Bus zur Heimreise in Anspruch. Er könnte mit einer Maske einsatzbereit sein. „Er will unbedingt dabei sein“, sagte Koller. Wobei im defensiven Mittelfeld Julian Baumgartlinger nach seiner Sperre wieder zur Verfügung steht.

Die Rochade Baumgartlinger statt Kavlak könnte die einzige Änderung gegen die Iren bleiben. Koller ließ sich punkto Personalpolitik vieles bis alles offen. Er nahm auch Spieler wie Fuchs oder Arnautovic in Schutz, die nach Schlusspfiff in die Kritik geraten waren. Zu Arnautovic: „In der Offensive ist es bei ihm nicht so gelaufen.“ Und in der Defensive? „Schmelzer hat man ja nicht so oft vorn gesehen.“