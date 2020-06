Koller: Abwehr ist die beste Verteidigung

Die Defensive ist bei uns der Schlüssel, um erfolgreich zu sein." Es ist nicht der Teamchef, der diese klaren Worte findet, auch nicht ein Verteidiger. Kein Geringerer als Marc Janko hat diese Devise ausgegeben, und der österreichische Mittelstürmer sagt es mit dem Brustton der Überzeugung. "Ich bin ganz vorne als Stürmer der erste, der schon Defensivarbeit verrichten muss."

Marcel Koller hat offenbar ganze Arbeit geleistet, ganze Überzeugungsarbeit. Der Schweizer setzte das Defensivverhalten auf seine Agenda für den fast zweiwöchigen Trainingslehrgang in Seefeld und die Spieler haben das Credo des Teamchefs offenbar schon nach den ersten Einheiten verinnerlicht.

Wohl auch deshalb, weil die Erinnerungen an die verpatzte EM-Qualifikation mit 17 Gegentoren in 10 Partien noch recht frisch sind: "Nicht nur die Zahl der Gegentreffer war zu hoch", erinnert sich Mark Janko, "vor allem die Art, wie wir teilweise die Tore bekommen haben, war richtig ärgerlich. Wir haben es den Gegnern oft eindeutig viel zu leicht gemacht." Wie kompromisslos die Spieler bei ihrer Abwehrarbeit zu Werke gehen, bekam am Samstag in Seefeld ein Kiebitz zu spüren: Ein Ball, den ein Österreicher bei einem Rettungsversuch ins Out gedonnert hatte, landete im Gesicht des Fans.