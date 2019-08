Königliches Duell: Salzburg wurde von Real ausgekontert

Teil 2 der Salzburger Fußball-Festspiele in diesem Sommer: Nach dem FC Chelsea gastierte gestern Real Madrid in der Red-Bull-Arena. 30.188 Zuschauer waren gekommen und sahen einen knappen 1:0-Sieg der Königlichen.

Österreichs Serienmeister hatte seine Lehren aus dem 2:4 gegen den englischen Europa-League-Sieger gezogen, als man extrem hoch attackierte und mehrmals extrem einfach ausgekontert worden war.

Gegen die Königlichen gingen es die Salzburger also nicht ganz so überfallsartig an wie vor vergangene Woche gegen Chelsea. Alles wirkte ruhiger und weniger aufgeregt. Trotzdem geriet man schnell in Rückstand – wie schon gegen Chelsea wurde ein Tor direkt nach einem eigenen Konter kassiert.