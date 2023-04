Premier League: Chelsea feuert Trainer Potter, kommt Nagelsmann?

Das ging schnell. Nach nur 206 Tagen trennte sich der FC Chelsea von Graham Potter. Der Trainer war erst kürzlich von Brighton & Hove Albion geholt worden und kam in 31 Pflichtspielen nicht über eine Punkteschnitt von 1,42 hinaus.

Der Engländer startete am 14. September mit einem 1:1 in der Champions League gegen Österreichs Meister Salzburg. Am 1. April beendete nun eine 0:2-Niederlage gegen Aston Villa in der Premier League seine Amtszeit.