Klose ist Lazios Derby-Held

Miroslav Klose wird bei Lazio Rom immer mehr zum Derby-Helden. In seinem ersten Duell gegen den AS Roma hatte der Deutsche Lazio vor einem Jahr in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg geschossen. Am Sonntag besorgte er beim 3:2-Erfolg den vorentscheidenden Treffer zum 2:1. Mit Klose hat Lazio noch kein Derby verloren - vor seinem Wechsel im Sommer 2011 hatte der Verein fünf Derbys in Folge veroren.

Nach dem siebten Saisontor des Deutschen in der 43. Minute und der Roten Karte für Romas Mittelfeldstar Daniele De Rossi nach einer Tätlichkeit gegen Mauri kurz danach war das "Spiel der Spiele" für Lazio schon so gut wie gelaufen.

Mit dem dritten Derby-Sieg in Folge behauptete Lazio (22 Punkte) seine Vorherrschaft in der Ewigen Stadt und hielt als Tabellenfünfter mit Spitzenreiter (31) Juventus Turin Schritt.

Roma fiel mit 17 Punkten hinter Lazio zurück. Bitter für die "Giallorossi", zumal sie durch Erik Lamela nach nur neun Minuten in Führung gegangen waren. Danach aber konterte Lazio mit den Toren von Antonio Candreva (35.) und eben Klose (43.), den nun nur noch ein Treffer von Platz eins in der Torjägerliste trennt.