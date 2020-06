Klopp bei Barcelona im Gespräch

Jürgen Klopp hat erneut ein Bekenntnis zum deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund abgegeben. Der Trainer reagierte damit auf Spekulationen, die ihn mit dem FC Barcelona in Verbindung bringen. "Niemand muss sich Gedanken machen", wurde Klopp am Samstag auf der BVB-Website zitiert.

Barca-Trainer Gerardo Martino steht nach der sportlichen Talfahrt der vergangenen Wochen in der Kritik. Der Argentinier dürfte mit Saisonende abgelöst werden. In einer Umfrage der spanischen Sportzeitung "Marca" sprach sich der größte Teil der Leser (31,3 Prozent) für Klopp als Nachfolger aus.

Klopp will seinen bis 2018 laufenden Vertrag in Dortmund aber erfüllen. "Wir alle sind nach wie vor ein bisschen verliebt in diesen Verein und in die Art und Weise, wie die Dinge hier ablaufen", sagte der 47-Jährige, mit Dortmund 2011 und 2012 Meister sowie im Vorjahr im Finale der Champions League.