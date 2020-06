Wo Palästina zu Ballästina wird

Al-Nes

Auf den staubigen Straßen in Wadiherrschen eigenwillige Verkehrsregeln. Schafe haben Vorrang, und natürlich die Kinder, die hier alle dem Ball nachrennen. Seit der dorfeigene Verein Taraji in der WestbankPremier League von Sieg zu Sieg eilt, sind in der 800-Seelen-Gemeinde alle am Ball. "Fußball bedeutet für uns alles", sagt Yousef Abu Hamad im ARD-Interview. "Wir fühlen uns von den Israelis unterdrückt, der Fußball hilft uns, dem zu entkommen. Er stärkt unser Selbstbewusstsein."

Yousef Abu Hamad ist der Dorfoberste und nicht nur der Vater der Fußball-Erfolge, er ist auch der Großvater des Fußballwunders. Die Fußballmannschaft von Taraji ist, wenn man so will, vor allem sein Werk. 13 Mitglieder der großen Abu Hamad-Familie kicken beim Meister, sechs Söhne und sieben Enkel von Yousef Abu Hamad.

Der familiäre Zusammenhalt ist ein Erfolgsgeheimnis, glaubt Abdil Fatar Arar, der Profitrainer von Taraji Wadi Al-Nes. "Sie spielen auch für die Familie, jeder kann sich auf jeden verlassen."