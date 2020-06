Klein vor Wechsel nach Salzburg

Spätestens in viereinhalb Wochen wird feststehen, ob Salzburg zum vierten Mal in der Ära Red Bull Meister wird oder nicht. Das Spiel gegen Sturm ist der Auftakt für vier richtungsweisende Bundesliga-Runden. Nach dem Auftritt in Graz warten auf den Tabellenführer in den kommenden drei Wochen ein Heimspiel gegen Ried und die Auswärtsspiele bei Angstgegner Mattersburg sowie bei Verfolger Rapid.



Im Hintergrund bastelt die neue Geschäftsführung fleißig an der Zukunft. Die Verpflichtung von Admira-Kapitän Christopher Dibon ist seit Dienstag fix. Der Unter-21-Teamkapitän erhielt einen Vertrag bis 2015.



Zumindest so lange wird auch Alexander Walke Salzburg-Keeper bleiben. Freitagmittag wurde offiziell bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem Deutschen verlängert wurde. "Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Salzburg. Es freut mich natürlich, dass meine Leistung entsprechend geschätzt wird", sagt Walke.



Da Eddie Gustafsson nur ein Jahr weniger unter Vertrag steht, sind die ersten zwei Torhüterpositionen im Kader noch zwei Jahre fix mit Ausländern besetzt.