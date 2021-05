Sein Team verlor zum siebenten Mal in Folge in einem Pflichtspiel gegen die "Bullen". Im Gegensatz zu den jüngsten beiden Duellen in der Liga-Meistergruppe - 0:1 und 0:2 - war der Klasseunterschied diesmal augenscheinlicher. "Von den letzten drei Spielen gegen Salzburg war es leider eine der schwächeren Leistungen von uns, wir waren in einigen Situationen nicht so griffig. Insgesamt war es zu wenig von uns", resümierte Thalhammer. Er hätte sich vor allem einen mutigeren Auftritt und mehr Spielkontrolle gewünscht. Beides blieb aus.

"Es bringt nichts dem Spiel nachzuweinen. Wir müssen das Spiel abhaken und in die Zukunft schauen. Da stehen vier wichtige Spiele an und geht es darum den dritten Platz zu attackieren und zu bekommen", sagte Thalhammer ganz klar. Dafür werde man laut Trauner "alles in die Waagschale werfen". Schlager forderte einen "voll griffigen" Aufritt. Als viertletzte Hürde wartet am kommenden Sonntag in Pasching WSG Tirol.