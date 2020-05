Klarer Austria-Sieg in Montenegro

Bis endlich ein Genieblitz das Spiel erleuchtete, die Austria mit der ersten gelungenen Aktion über mehr als zwei Stationen in Führung ging: Junuzovic brachte mit einem schönen Pass Barazite in Position, der platziert ins lange Eck zum 1:0 traf (35.). Erste Chance, erstes Tor. Die Auswertung konnte besser nicht sein vor begeisterten 1000 Zuschauern.



Nach dem Wechsel zeigte die Austria mehr Engagement und erspielte sich ohne viel Kraftaufwand einen sicheren Sieg, weil beim Gegner die Kräfte zusehends schwanden. Barazite erhöhte mit einem Kopfball nach einem Eckball von Junuzovic auf 2:0 (63.).



Damit war nach einer Stunde nicht nur das Match entschieden, sondern auch die Frage nach dem Aufsteiger in die dritte Qualifikations-Runde der Europa League beantwortet. Der Gegner der Austria wird am Freitag gelost, die Wiener sind wieder gesetzt.



Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Tomas Jun mit dem 3:0 (75.). Der violette Betriebsausflug erfüllte seinen Zweck, das Rückspiel nächsten Donnerstag wird zur Kür, weil die Pflicht schon erfüllt worden ist.