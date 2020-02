Keine Fußball-Revolution: Regelhüter ändern Abseitsregel nicht

Vorerst wird es aber nicht zu einer Regeländerung kommen. Das International Football Association Board (IFAB), das als einziges Gremium die Fußballregeln verändern kann, wird Wengers Plan beim am 29. Februar in Belfast stattfindenden jährlichen Meeting maximal besprechen, aber sicher nicht umsetzen. IFAB-Geschäftsführer Lukas Brud sagte gegenüber sportschau.de: "Bei der Generalversammlung stehen nur Regeländerungen zur Abstimmung, die auch vorher Thema in unseren Gremien waren." Das war Wengers Idee nicht. Gesprochen werden könnte allerdings in der nordirischen Hauptstadt über das Thema. Wenger soll bei der Sitzung jedenfalls anwesend sein.