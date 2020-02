Wegen VAR-Chaos: Wenger will die Abseits-Revolution durchboxen

Am Dienstag kurz vor Mitternacht ging der Franzose mit seinem konkreten Plan in die Öffentlichkeit, der den Fußball wohl radikal verändern würde. Gegenüber der britischen Boulvardzeitung The Sun erklärte Wenger, wie die Abseitsregel ab kommender Saison zur Anwendung kommen soll: "Ein Spieler würde nicht mehr im strafbaren Abseits stehen, wenn ein Körperteil, mit dem er ein Tor erzielen darf, mit dem vorletzten Gegenspieler auf gleicher Höhe ist, auch wenn seine anderen Köperteile näher zum gegnerischen Tor als dieser sein sollten."