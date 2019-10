Keine Blöße im Cup – Salzburg-Kantersieg gegen Ebreichsdorf

Respekt hatte Meister und Cupsieger Red Bull Salzburg vor Ebreichsdorf gezeigt und auf die Stärken des Regionalligisten verwiesen. Das Team von Jesse Marsch schien gut vorbereitet zu sein. Der große Favorit wurde seiner Rolle gerecht und feierte am Mittwoch einen 5:0-Erfolg.

Weil der Fußball-Platz in Ebreichsdorf kein HDTV-taugliches Flutlicht hat, musste das Spiel in die Südstadt verlegt werden, der Vorteil des Außenseiters eines kleinen Spielfeldes war somit dahin.

Marsch hatte nach dem Ligasieg gegen Rapid die Startelf an acht Positionen verändert, wobei der erkrankte Andreas Ulmer gar nicht im Kader stand. Die Niederösterreicher, die in der zweiten Cup-Runde die Admira eliminiert hatten, probierten vor 3.700 Zuschauern vergeblich, mit einer Fünferkette die Räume dicht zu machen.

Masaya Okugawa lupfte elegant zum frühen 1:0 (7.) über Ebreichsdorfs Torhüter Florian Prögelhof über die Linie, nachdem Patson Daka den Ball durchgelassen hatte. Einen Schuss des Senegalesen konnte Prögelhof dann nur kurz parieren, Sekou Koita (13.) staubte ab. Salzburg traf durch Daka (28.) in der ersten halben Stunde noch ein drittes Mal.

Die einzige Chance

Salzburg-Keeper Carlos Coronel musste nur einmal richtig eingreifen: Dominik Eichinger erkämpfte sich gegen Andre Ramalho den Ball und zog Richtung Tor, Coronel war jedoch per Fuß zur Stelle (66.). Koita schloss nach einem Antritt zum 4:0 ab (75.), Haaland musste nach einem Hwang-Schuss nur noch den Fuß zum 5:0 (86.) hinhalten.

„Es war wichtig, dass wir ab der ersten Minute wach waren. Mit schnellen Toren ist es für jeden Gegner schwer“, sagte Ramalho.

Das Viertelfinale wird am Sonntag im Rahmen der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“ ausgelost, die Spiele gehen am 8./9. Februar 2020 über die Bühne.