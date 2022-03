Kein Sieg für die Bayern bei der Champions-League-Generalprobe

Bayern München und die Generalprobe für den Champions-League-Hit gegen Salzburg: In zwei Tagen findet in München das Achtelfinal-Rückspiel nach dem 1:1 von Salzburg statt. Marcel Sabitzer musste wieder auf die Bank, weil Thomas Müller nach seiner Corona-Infektion wieder fit war. Dort saß auch wieder Leroy Sané. Trainer Julian Nagelsmann brachte Richards für den gesperrten Hernandez, zog Pavard ein paar Meter zurück und stellte in der Abwehr auf eine Viererkette um. Damit sollten die schnellen Außenstürmer von Leverkusen in den Griff bekommen werden.

Der Start gehörte den Münchnern, die direkt den Vorwärtsgang einlegten und Bayer in dessen Hälfte fesselten. Leverkusen ließ sich noch nicht wirklich in der Nähe des gegnerischen Strafraums blicken. Für die Führung in der 18. Minute brauchte es aber eine Standardsituation: Bei einer Ecke von links flog zuerst Leverkusen-Goalie Hradecky am Ball vorbei, Aranguiz und Hincapie klärten so unzulänglich, dass der Ball Süle vor die Füße fiel. Der jagte ihn ins Netz.