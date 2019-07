Kein Geographie-Fan: Ramsey enttäuscht Juventus-Fans

Das Social-Media-Team von Juve stellte den Mittelfeldmann am Wochenende auf die Probe. Mittels eines Quizes wollte man herausfinden, was der 28-Jährige über seine neue Wahl-Heimat weiß. Mit Ruhm bekleckert hat er sich dabei nicht, der Brite. Ein wenig blamierte er sich bei der sogenannten "Drawing Challenge", als er Italien zeichnen sollte. Das was dabei herauskam, konnte selbst ihn nicht zufriedenstellen.

Immerhin hinterließ Ramsey einen sympathischen Eindruck bei den Fans, die ihm seinen Fauxpas hoffentlich nicht lange übel nehmen werden.