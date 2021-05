Kein Direktaufsteiger: St. Pölten erhält den Strohhalm Relegation

Dass SKN St.Pölten am 26. und 29. Mai in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen wird, ist seit heute fix. Unklar ist noch immer der Gegner des Bundesligisten. Innsbruck hat vor der letzten Runde einen Punkt Vorsprung auf den direkten Konkurrenten aus Klagenfurt, am Sonntag gaben sich die beiden Mannschaften keine Blöße und fuhren in souveräner Manier die Pflichtsiege ein.

Die Innsbrucker blieben in Steyr mit 3:1 erfolgreich und feierten damit den achten Sieg in Serie, die Klagenfurter ließen Horn vor eigenem Publikum keine Chance und siegten mit 4:0.