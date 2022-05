Kein Derby-Sieger bei Viennas Aufstiegs-Party

Am Samstag schaut Fußball-Europa nach Paris, wo das Finale in dieser Champions League zwischen Real Madrid und Liverpool stattfindet. Am Freitagabend blickte die Fußball-Welt jedoch auf die Hohe Warte, wo ebenso viel lokale Tradition aufeinandertraf: Vienna gegen den Wiener Sport-Club.

Im ewig jungen "kleinen Wiener Derby" zwischen Döbling und Hernals gab es am Ende ein 2:2 in der letzten Runde der Regionalliga Ost

Es wurde ein Fußball-Fest gefeiert, Fairness wurde groß geschrieben: Der WSC stand Spalier für den Meister und Aufsteiger aus Döbling. Eine schöne Geste. Wer weiß, wann es dieses Derby in einem Pflichtspiel wieder geben wird...

Die Vienna machte zunächst das Spiel, hatte den Rivalen durchaus unter Kontrolle. Doch in der 22. Minute bewies der Wiener Sport-Club Effizienz, ging mit der ersten Torannäherung durch Gusic in Führung. Der Jubel währte aber nicht lange. Zwei Minuten später glich die Vienna durch einen schönen Volley von Edelhofer verdient aus.