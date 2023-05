"Für mich geht im Sommer eine unglaubliche Reise zu Ende, bei der ich über die Jahre so viele großartige Dinge erleben durfte und so viele positive Erinnerungen mitnehme. Jetzt ist es an der Zeit für mich, einen neuen Weg einzuschlagen, auf den ich mich aber schon sehr freue", sagt Walke, der bei Salzburg in den Nachwuchsbereich wechselt. "Ich bin dem FC Red Bull Salzburg für das Vertrauen über all die Jahre und auch für die Chance, die ich jetzt erhalte, sehr dankbar. Es ist großartig, dass ich weiter im Fußball bleiben kann.“