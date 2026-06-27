Kap Verde: Auf die große Party folgt Messi als Belohnung

Die drei Wiener Bezirke Favoriten, Floridsdorf und Donaustadt haben gemeinsam knapp 650.000 Einwohner. Und damit mehr als Kap Verde . Nur rund 600.000 Menschen leben auf dem Inselstaat vor der Westküste Afrikas im Atlantik. Doch die sind derzeit alle aus dem Häuschen. Denn ihre Nationalmannschaft erlebt bei der WM gerade ein Märchen. Als krasser Außenseiter angetreten reichte Kap Verde gegen Saudi-Arabien ein 0:0, um mit drei Remis aus drei Spielen sensationell ins Sechzehntelfinale aufzusteigen. Dort wartet mit Weltmeister Argentinien in der Nacht auf nächsten Sonntag der nächste große Fisch auf die blauen Haie.

Zeit genug, um den unerwarteten Erfolg zu genießen. „Es ist einfach verrückt. Ich glaube, ich lebe in einem Traum“, sagte Deroy Duarte. „Jetzt wird eine große Party gefeiert. Ganz Kap Verde ist heute glücklich.“ Die Jubelbilder ließen nicht lange auf sich warten. Im Netz machte ein Video mit den tanzenden Spielern aus der Kabine die Runde. Auch zu Hause feierten die Leute ihre neuen Helden ausgelassen auf den Straßen.

Auch die „Oma“ feiert

Einer dieser Helden hört auf den Namen Vozinha (was übersetzt „Oma“ bedeutet), ist 40 Jahre jung und steht im Tor. Nach dem 0:0 gegen Spanien wurde er über Nacht zum Internet-Star, hat mittlerweile mehr Follower als so mancher Hollywood-Star. Mit ihm feierte seine Mutter auf der Tribüne. Wenn es nach ihm geht, ist das Märchen aber noch lange nicht zu Ende. Er freut sich schon auf Argentinien – und Messi: „Er ist der größte Fußballer aller Zeiten. Mit Messi auf dem Platz zu stehen, ist ein Traum, und ich werde meinen Kindern eines Tages voller Stolz erzählen, dass ich gegen ihn gespielt habe.“ Er will alles geben, um zu verhindern, dass Messi ein Tor schießt gegen ihn. Seine Kampfansage an den Weltmeister: „Wir mögen klein sein, aber wir haben ein großes Herz – und wir sind Kämpfer.“