Kann die Austria noch gewinnen?

Die Situation der Austria wird derzeit vielerorts analysiert, so auch bei „Talk und Tore“ auf Sky, wo Experte Alfred Tatar die Problemfelder auf den Punkt brachte. Vor allem fehle es am sportlichen Gegengewicht im Verein zu AG-Vorstand Markus Kraetschmer, der für die Finanzen verantwortlich zeichnet. Wenngleich sich Ralf Muhr in seinem Wirken keinesfalls eingeschränkt fühlt, untersteht er in der aktuellen Konstellation Kraetschmer als Angestellter. Zudem kommt die Tatsache, dass sich bei der Austria traditionell der VIP-Klub und einige Experten mit Halbwissen in sportliche Belange einmischen und Stimmung machen. Das Ergebnis: sieben Trainer in den vergangenen sechs Jahren, kaum eine Entwicklung, kein ersichtliches Umsetzen einer nachhaltigen Philosophie. Auch diese Weiche muss die Austria in den kommenden Wochen stellen. In eine richtige Richtung.