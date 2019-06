Kampf ums Leiberl bei der U-21-EM: Posch bleibt gelassen

Vorgezogener Lienhart?

So wie im Play-off-Entscheidungsspiel gegen Griechenland könnte als Abfangjäger davor der gelernte Innenverteidiger Lienhart aufgeboten werden. "Ich weiß es noch nicht und maße mir auch da keine Einschätzung zu. Nur bei meiner Position vermute ich, dass ich in der Innenverteidigung halbrechts spielen werde", meint der Ex-Admiraner zum Überangebot an starken Innenverteidigern.

Am Sonntag wird bereits im Stadion von Triest trainiert, Teamchef Werner Gregoritsch kündigt eine lockere Einheit an: "Es würde nichts bringen, da nochmals Vollgas zu gehen. Es warten drei Spiele in sieben Tagen, viele hatten eine lange Saison, es ist heiß. Wir müssen sehr präzise planen."

Gratulation wegen Real

Der erste Hürde ist besonders prominent: Serbien mit Stürmer-Star Luka Jovic. Posch sagt als sein direkter Gegenspieler: "Ich kenne Jovic als Gegner in der Bundesliga mit Frankfurt. Natürlich hat er super Qualität. Aber in der EM-Quali war er auch unser Gegner und da haben wir gut verteidigt."

Seither ist der Rummel um den Serben immens gewachsen, 60 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid erheben ihn zu den Topstars der ohnehin starken besetzten Endrunde. Posch: "Ich gratuliere ihm zum Transfer zu Real. Aber wir sind stark und glauben an uns."