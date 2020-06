Kampf um Punkte für die 5-Jahreswertung

Erzrivale Austria bereitet sich derweilen in Ruhe auf das Derby am Sonntag in Hütteldorf vor und überzeugte am Montag beim 1:1 im Test gegen Mainz. Trainer Peter Stöger gab dabei Stürmer Roman Kienast Spielpraxis. Er wird wohl am Sonntag statt Roland Linz beginnen. Ob Rogulj oder Rotpuller neben Ortlechner in der Innenverteidigung spielen wird, entscheidet Stöger kurzfristig.