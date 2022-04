Kampf gegen den Abstieg: Ried trennt sich von Trainer Ibertsberger

Kampf um Klassenerhalt und Cup-Sieg

In elf Spielen mit den Riedern waren Ibertsberger vier Siege gelungen, in der Liga allerdings nur zwei volle Erfolge in neun Partien. Weshalb Ried auch um den Klassenerhalt zittern muss. Aktuell hat man vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Hartberg. Der Verein steht dafür im Cup-Finale, wo man am 1. Mai gegen Serienmeister Salzburg gefordert ist.