Kalajdzic hebt ab: Der U-21-Teamstürmer wechselt ins Ausland

Nur 27 Minuten war der 2018 meist verletzte Stürmer in der EM-Quali am Feld. Aber das Frühjahr war so stark, dass der 21-Jährige zu den Hoffnungsträgern zählt. Ausgerechnet gegen die Serben, die Kalajdzic noch für ihr A-Team gewinnen wollen, ist der Sohn serbischer Einwanderer am 17. Juni in Triest erstmals gefragt.

„Die ganze Familie war sehr stolz, als sie von meiner EM-Nominierung erfahren hat“, erzählt der 2-Meter-Mann im KURIER-Gespräch in Bad Tatzmannsdorf.

Österreich oder Serbien?

Zu einem möglichen Nationenwechsel nach der Endrunde will der Wiener nicht viel sagen. Nur so viel: „Ich bin jetzt bei der U-21 gut aufgehoben und wäre stolz, wenn ich auch für Österreichs Nationalteam spielen dürfte. Aber das liegt nicht nur an mir.“ Kalajdzic wartet also auf eine Einberufung ins A-Team des ÖFB.

Dem Ruf aus dem Ausland wird der Admiraner hingegen auf Klub-Ebene folgen. Rapid hat vergangene Woche noch einen Versuch gestartet, kann mittlerweile aber auch beim aufgerufenen Gehalt nicht mehr mit.

Aufstieg zum Aufsteiger?

Laut KURIER-Recherchen liegen konkrete Angebote von Union Berlin, Köln, Stuttgart und einem englischen Verein vor. Bei der von der Admira lukrierten Millionen-Ablöse wird ein Jahr vor Vertragsende wohl ein Zweier vorne stehen.