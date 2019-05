Foda verzichtet auf Kalajdzic: Ein Risiko, zwei Meter groß

Sollten es erwähnte Herren im Juni nicht richten, wird beim ÖFB ohnehin mehr infrage gestellt werden, als nur die Personalie eines Stürmers. Um dies zu verhindern, will Foda ab Sonntag einiges ändern. Da empfängt der Deutsche die Spieler in Pörtschach, um sie auf die Partie gegen den südlichen Nachbarn in Klagenfurt vorzubereiten. Die Partie habe laut Foda „Finalcharakter“. Um nicht ein ähnlich böses Erwachen zu erleben, wie im März in Israel, habe er Gespräche mit Leistungsträgern geführt. Verändert werden sollen gewisse Vorgänge in der Vor- und Nachbereitung der Länderspiele. Konkretes verriet Foda nicht.

Nahezu gleich bleibt das Personal. Mit Salzburgs Albert Vallci schaffte es ein Neuer ins Team. Konsequenter als bei den Offensivspielern war Foda bei den Torhütern. Rapids Strebinger ist nach ein paar Patzern im Frühjahr nicht mehr dabei. Pavao Pervan ersetzt ihn.