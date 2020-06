Lautern vs.Hoffenheim: Wer spielt Bundesliga?

Hoffenheim gegen Kaiserslautern, Retorte kontra Tradition – der Showdown um den letzten freien Platz in der Bundesliga spaltet die deutsche Fußball-Nation. „Das können wir nicht wegdiskutieren. Es werden zwei spezielle Spiele, auch wegen der räumlichen Nähe zwischen den beiden Vereinen und dem Duell zwischen Tradition und Emporkömmling“, sagte Kaiserslauterns Vorstandschef Stefan Kuntz vor dem Hinspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/ ARD live) in Sinsheim.

Eine Umfrage ergab, dass die Mehrheit dem Zweitligisten die Daumen drückt. Und die Sehnsucht nach der Bundesliga ist in der Pfalz groß. „Da ist die Atmosphäre natürlich cooler und der Hype größer“, betonte Kuntz. Trainer Franco Foda hat bei seinem Team die nötige Gier ausgemacht: „Alle freuen sich auf das Spiel und sind hungrig. Wir wollen frech und mutig sein und auswärts ein Tor erzielen“, formulierte er das Ziel vor dem Hinspiel. Mit Foda wollen auch die Österreicher Erwin Hoffer und Christopher Drazan hinauf. Doch auch Markus Gisdol sieht seine Mannschaft auf den Punkt topfit: „Wir werden unser Ding durchziehen“, sagt der Hoffenheim-Trainer.