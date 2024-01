Kaiserslautern steht im DFB-Cup-Halbfinale nach Sieg gegen Hertha BSC

Der 1. FC Kaiserslautern hat die große Hertha-Hoffnung auf ein Heimfinale im DFB-Pokal schonungslos zunichtegemacht. Die Pfälzer setzten sich im Viertelfinale am Mittwochabend im mit 74 245 Zuschauern ausverkauften Berliner Olympiastadion durch die Tore von Jan Elvedi (5. Minute), Richmond Tachie (38.) und Filip Kaloc (69.) mit 3:1 (2:0) durch und können nun auf eine Rückkehr in die große Final-Arena am 25. Mai hoffen.

Im zweiten Duell zweier Fußball-Zeitligisten in der Runde der letzten Acht agierte die Auswahl von Trainer Dimitrios Grammozis cleverer und zielstrebiger und ließ ob der zu leicht verspielten Chance auf das „Endspiel Zuhause“ komplett konsternierte Berliner zurück. Der eingewechselte Fabian Reese erzielte in der Nachspielzeit nur noch den Treffer zum 1:3 (90.+1).